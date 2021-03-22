SON DAKİKA: Dolar kuru 7.70'in altını gördü! Canlı Dolar kaç TL, 1 dolar ne kadar oldu?

DOLAR SON DAKİKA NE KADAR OLDU? DOLAR KAÇ TL?

22 Mart 2021 dolar kuru ne kadar oldu? Dolar güne Foreks verilerine göre 7.50 seviyesinden başlarken, en yüksek 8.4786 seviyesini gördü. En yüksek seviyenin ardından dolar yönünü aşağı çevirdi.