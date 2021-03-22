SON DAKİKA: Dolar kuru 7.70'in altını gördü! Canlı Dolar kaç TL, 1 dolar ne kadar oldu?

Son dakika haberler…Dolar kuru yeniden yönünü aşağı çevirerek, 8 lira psikolojik bandının altına geriledi. Yeni haftada yatırımcılar dolar ve döviz haberleri araştırmasını sıklaştırarak, canlı dolar kuru takibi ile güncel döviz fiyatları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Piyasalarda 22 Mart 2021 ile beraber, borsa ve döviz yatırımcıları, canlı dolar takibi ile en güncel döviz fiyatları ve son dakika haberleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.
DOLAR SON DAKİKA NE KADAR OLDU? DOLAR KAÇ TL?
22 Mart 2021 dolar kuru ne kadar oldu? Dolar güne Foreks verilerine göre 7.50 seviyesinden başlarken, en yüksek 8.4786 seviyesini gördü. En yüksek seviyenin ardından dolar yönünü aşağı çevirdi.
DOLAR AŞAĞIDA 7.69 LİRAYA KADAR ÇEKİLDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın fiyat istikrarı vurgusu ile dolar aşağıda 7.69 liraya kadar çekildi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek." dedi. Bakan Elvan, "Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir" mesajını verdi.Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Enflasyon düşüşünü önceliklendiren politika sürecek
Dolar kuru saat 09:29 itibariyle 7.8623 liradan işlem görürken gün içi en yüksek 8.4786 seviyesini görürken en düşük açılış seviyesi olan 7.50 lira seviyesi olarak kaldı.
Euro kuru, aynı saatte, 9.3503 liradan işlem görürken gün içi en yüksek 10.083 lira en düşük ise 9.1509 seviyesi gördü.
Gram altın fiyatları bilindiği üzere dolar kuru hareketlerinden etkileniyor. Bununla beraber dolar kurundaki yukarı yönlü hareket sonrası gram altın fiyatları 475 liraya kadar yükseldi. Kurdaki geri çekilme sonrası gram altın, saat 09:32 itibariyle 436 liradan işlem görüyor.