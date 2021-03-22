SON DAKİKA: Emeklilik sisteminde 3 büyük reform! Devlet katkısı nasıl sağlanacak? İşte detaylar

GENÇLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Bu güne kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 18 yaş altı gençler giremiyordu. Onların yerine anne babaları sisteme üye oluyor ve tasarruf yapıyordu. Artık çocuklar için de BES içinde hesap açılabilecek ve tasarruf yapılacak. Türkiye'de 18 yaş altındaki nüfusa bakıldığında yaklaşık 23 milyon kişinin olduğu görülüyor. Bu gençlerin tamamının hemen girmesi beklenmese de sektör temsilcileri ilk etapta 4-5 milyon gencin sisteme katılacağını bekliyor. Bu da hem BES sisteminin büyüme hem de tasarrufun artması açısından çok önemli bir rakam.