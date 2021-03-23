Bitcoin'e Norges Bank darbesi! Son bir ayın en sert düşüşü!

Norveç dünyada en az nakit para kullanan ülke olurken, Norveç Merkez Bankası Norges Bank Başkanı Oystein Olsen insanların alternatif olarak Bitcoin'e yönelmemesini söylüyor. Bitcoin fiyatları açıklama sonrasında yüzde 7'den fazla değer kaybederek neredeyse 58 bin dolardan 53 bin 559 dolara kadar geriledi ve kripto para son 1 ayın en sert düşüşünü yaşadı.