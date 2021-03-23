Bitcoin'e Norges Bank darbesi! Son bir ayın en sert düşüşü!

Norveç dünyada en az nakit para kullanan ülke olurken, Norveç Merkez Bankası Norges Bank Başkanı Oystein Olsen insanların alternatif olarak Bitcoin'e yönelmemesini söylüyor. Bitcoin fiyatları açıklama sonrasında yüzde 7'den fazla değer kaybederek neredeyse 58 bin dolardan 53 bin 559 dolara kadar geriledi ve kripto para son 1 ayın en sert düşüşünü yaşadı.
Norveç Merkez Bankası Başkanı Oystein Olsen, Bitcoin'in merkez bankaları tarafından kontrol edilen paranın yerini almasının akıl almaz olduğunu söyledi.
"Bitcoin çok kaynak yoğun, maliyetli ve istikrarını koruyamayan bir para birimi" diyen Olsen, merkez bankası ve merkez bankasının yarattığı para biriminin ana amacının istikrarı korumak olduğunu belirterek Bitcoin'in bunu sağlamadığını vurguladı.
NORVEÇLİ MİLYARDER ROKKE: EN İYİ SAVUNMANIN KRİPTO PARALARA YATIRIM
Norveçli petrol milyarderi Kjell Inge Rokke, finans sektörü ve merkez bankalarının karşı karşıya kaldığı bazı sorunlar için en iyi savunmanın kripto paralara yatırım olduğunu belirtmişti.
Bloomberg'in haberine göre, Rokke'nin sahibi olduğu ve petrolden yenilenebilir enerji şirketlerine uzanan birçok şirketi bünyesinde barındıran Aker Holding, Seetee isimli yeni bir girişim kurarak Bitcoin sektörüne girmeyi planladığını söylemişti.
Seetee'nin internet sitesinde paylaştığı bir notta, "Bitcoin hala sıfıra inme ihtimaline sahip fakat yeni bir parasal sistemin çekirdeğini de oluşturuyor olabilir" diyen Rokke, Bitcoin'in bir gün milyonlarca dolar değerine ulaşabilmesinin imkansız olmadığını da vurgulamıştı.