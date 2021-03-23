Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5,39 azalışla 1.304,89 puandan başladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,37 puan ve yüzde 5,39 gerileyerek 1.304,89 puana indi.

SON DAKİKA: Borsa İstanbul'dan açığa satış kararı geldi!

Bankacılık endeksi yüzde 7,93 ve holding endeksi yüzde 6,47 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne azalışla başlarken, en çok gerileyen yüzde 8,28 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Açılış sonrası Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı ve sürekli işlemler 10.30'a kadar geçici olarak durduruldu.

Dün iki kez devre kesen BIST 100 endeksi, günü de yüzde 9,79 değer kaybederek 1.379,25 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dün yükselen döviz kurlarının ve panik satışlarının etkisiyle yurt içi pay piyasalarında sert düşüş yaşandığını belirterek, bugün stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla BIST 100 endeksinin denge bulabileceğini, yatırımcıların panikle işlem yapmamaları gerektiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi ile Senato'da yapacağı sunumların izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.