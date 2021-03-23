Borsa İstanbul'dan toparlanma sinyali

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kaybederek günü 1.377,43 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 41,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'dan açığa satış kararı geldi!

Bankacılık endeksi yüzde 8,46 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,68 ile inşaat, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu. Sanayi endeksi ise günü yüzde 2,19 oranında primle kapattı.

Açılış sonrası Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi iki kez devreye girdi.

Analistler, bugün endeksin tekrar yüzde 10'a yakın değer kaybetmesi sonrası stop-loss (zarar kes) emirlerinin azaldığını ve gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi edip yükselişe geçerek 1.400,00 seviyesinin üstünü test ettiğini ancak bu seviyeden gelen satışlarla 1.375,00 - 1.380,00 bandında dengelendiğini belirtti.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde de tüketici güven endeksinin izleneceğini ifade etti.

Analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin öne çıktığını kaydetti.