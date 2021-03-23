Dallas Fed Başkanı Kaplan: Faiz artırımı 2022'de başlayabilir

Destekleyici politikaların kaldırılmasına yönelik tahminlerde Fed üyelerinin medyanından daha agresif olduğunu söyleyen Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in faiz artırımlarına 2022'de başlamasını beklediğini bildirdi.

ABD ekonomisine yönelik tahminlerinin anlamlı şekilde iyileştiğini ve bu yıl büyümenin yüzde 6,5, işsizlik oranını yüzde 4.5 olmasını beklediğini ifade eden Kaplan, ekonomi iyileşirken tahvil getirilerinin yukarı gitmesinin de beklenen bir durum olduğunu söyledi. 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin cari seviyelerden daha aşağı gelmesini beklemediğini belirten Kaplan, tahvil getirilerinin yüzde 1,75-2,0 seviyesine yükselmesinde problem görmediğini vurguladı.

Kaplan, tahvil getiri eğrisini saptırılması için para politikasının kullanılmasının savunucusu olmayacağını da vurguladı.

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