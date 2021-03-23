ECB'nin aylık tahvil alımı 90 milyar euroya ulaşabilir

ECB'nin 19 Mart haftasında PEPP çerçevesinde tahvil alımının 14 milyar eurodan 21 milyar euro seviyesine hızlandığını belirten Natixis, ECB Yönetim Konseyi'nin tahvil alımlarının hızlandırılması kararı sonrasındaki ilk haftadaki bu alımların olumlu sinyal verdiğini bildirdi.

Natixis stratejisti Jean-Christophe Machado, ECB yönetim konseyi toplantısı sonrasında ilk ayda PEPP çerçevesinde alımların 90 milyar euro seviyesini ulaşabileceğini vurguladı.

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