Fed Başkan Yardımcısı Quarles'ten bankalara çağrı

Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, bankaları Libor faiz oranlarını gösterge olarak kullanmaya son vermeye çağırdı.

Bankaların Libor'u yeni kontratlarında gösterge olarak kullanmayı yıl sonuna kadar bitirmeleri gerektiğini hatırlatan Quarles, bu süreci çok yavaş ilerleten bankaların cezalar ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Quarles, "Bu yıl herkes için Libor kullanımından aktif şekilde uzaklaşmaları için nihai zaman. USD Libor kullanımının Haziran 2023'ten sonra da kullanılması yönünde bir senaryo yok" diye konuştu.

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