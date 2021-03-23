Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Ekonomi varlık alımını azaltmak için hazır değil

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD ekonomisinin tahvil alım programını azaltmaya başlamayı düşünmek için ulaşılması gereken çıtanın yakınında bile olmadığını söyledi.

Fed'in aylık 120 milyar dolar olan varlık alım hedefini azaltması içzin şartların yerine gelmediğini belirten Barkin, Fed'in ekonomiye desteğini geri çekmeye ne zaman başlayabileceği konusunda ise yorum yapmadı. Barkin, "Meslektaşlarımın da para politikasının yönlendirilmesinde verileri baz almaktan, takvim bazlı bir döneme geçilmesi yönündeki çabalara benim gimi direneceklerini umuyorum" diye konuştu.

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