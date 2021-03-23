SON DAKİKA: Borsa İstanbul'dan açığa satış kararı geldi!

UP-TICK RULE NEDİR?

Up-tick Rule, bir düşüş sırasında insanların stoklarını kısa satamayacaklarını gösteren bir kuraldır. Başka bir deyişle, birileri kısa bir satış yaptığında, hisse senedinin değeri de artmalıdır. Bu uygulama, kısa satıcıların karı düşürmek için fiyatı düşürmek üzere bir hisse senedine "yığılmalarını" sağlayan basamaklı bir etkiyi önlemek için tasarlanmıştır. Finansal sektördeki birçok düzenlemede olduğu gibi, Up-tick Rule'un amacı hala açık ticareti kolaylaştıran haksız piyasa manipülasyonunu önlemektir.