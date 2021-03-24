SON DAKİKA: Borsa İstanbul Başkan Erdoğan ile canlandı

"TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE GÜVENİN"

Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum." açıklamalarında bulundu.

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 1.415 puanın üzerini test etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi saat 15:47 itibariyle yüzde 2,72 yükselişle 1.414 puandan işlem gördü. Endeks gün içi en yüksek 1.415 puanı test ederken en düşük 1.371 puanı gördü.

Banka hisseleri yüzde 3,71, sanayi hisseleri 2,50 ve holding hisseleri 3,92 primle dikkat çekti.