SON DAKİKA: Borsa İstanbul Başkan Erdoğan ile canlandı

Son dakika haberleri...Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 1.377 puan ile yatayda karşıladı. Açılışta birkaç gündür sert satış yiyen holding hisseler 1,04 ve banka hisseleri 1,20 yükselişle tepki alımlarıyla başladı.
BORSA İSTANBUL'DA GÜNÜN İLK YARISI PRİMLİ GEÇTİ
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,25 puan artışla 1.401,67 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
BANKA HİSSELERİ TEPKİ ALIMLARIYLA YÜKSELDİ
İlk yarıda Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 2,95, holding endeksi yüzde 2,84 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,81 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 5,70 ile metal ana, sanayi oldu.
"TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE GÜVENİN"
Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum." açıklamalarında bulundu.
BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 1.415 puanın üzerini test etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi saat 15:47 itibariyle yüzde 2,72 yükselişle 1.414 puandan işlem gördü. Endeks gün içi en yüksek 1.415 puanı test ederken en düşük 1.371 puanı gördü.
Banka hisseleri yüzde 3,71, sanayi hisseleri 2,50 ve holding hisseleri 3,92 primle dikkat çekti.
HİSSE SENEDİ PİYASALARI DENGELENDİ
Analistler, stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğini, dün sert düşüş kaydeden banka hisselerinin de bugün yükselişe geçmesiyle tepki alımlarının güçlendiğini ifade etti.
FED BAŞKANI POWELL PİYASALARIN RADARINDA!
Öğleden sonra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri tarafında ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini söyledi.