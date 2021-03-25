ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 20 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 97 bin kişi azalarak 684 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış gösteren ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının etkili olmaya başladığı 14 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen verinin, 730 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 770 binden 781 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 13 bin azalarak 736 bine geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 13 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 264 bin azalışla 3 milyon 870 bin olarak kaydedildi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta yaşanan düşüşün iş gücü piyasasındaki toparlanmanın işaretçisi olduğunu, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin geçmesi ve aşılama çalışmalarının etkisiyle başvuruların gelecek haftalarda azalmasının beklendiğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Covid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları Covid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.