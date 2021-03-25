Bitcoin'in piyasa hacmi 1 trilyon doların altına indi

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketlerinden araç alan müşterilerinin ödemeleri Bitcoin ile yapabileceklerini duyurdu. Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Artık Tesla aracınızı Bitcoin ile satın alabilirsiniz" dedi ve ekledi: "Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin devrelerini doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, yaygın para birimine dönüştürülmek yerine Bitcoin olarak saklanacak," diye ekledi.



Son 24 saat içinde 52,129.25 ve 57,262.38 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.08 düşüşle 52,622.37 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10.46 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 31 milyar dolarlık düşüşle 982.61 milyar dolara inerek, 1.0 trilyon doların altına geriledi.



Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.17 düşüşle 1,586.64 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 13.54 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 182.75 milyar dolara geriledi.



Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise son 24 saatte yüzde 0.01 artışla 1.00 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.23 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 40.33 milyar dolara yükseldi.



Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 68 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 633 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



Kripto para piyasalarındaki kâr satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 87 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,937 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,986 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.1'ini Bitcoin, yüzde 11.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 31 milyar dolarlık artışla 128 milyar dolar düzeyindeydi.



Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:



"XRP yatırımcıları, XRP'nin kripto para borsalarında listelenmesi için kampanya başlattı. İnternet üzerinden başlatılan kampanya, SEC'in davası nedeniyle XRP'yi liste dışı bırakan borsaları kapsıyor. "RelistXRP (XRP'yi yeniden listeleyin)" hashtag'inin Hollandda'da gündem olduğu açıklandı.

"Çin'in dijital yuanı ilk defa iki şirket arasında ödeme yöntemi olarak kullanıldı. Çin'in Dalian şehrinde yapılan işlem iki enerji firmasını kapsıyor. İşletmeler arasında dijital yuanın kullanılmasının ise hızı ve verimliliği etkileyebileceği düşünülüyor. Ancak, anonimlik konusu hala çözümlenebilmiş değil. Çin'in dijital yuan sayesinde işlem detaylarını görebileceği konuşuluyor.



"Nandan Nilekani, Hindistanlıların kripto paralara "varlık sınıfı" statüsünde sahip olmaları gerektiğini açıkladı. Ünlü milyarder, kripto paraları değer deposu olarak görüyor ve küçük ve orta işletmelerin Bitcoin kullanmalarına izin verilmesi gerektiğini düşünüyor. Hindistan Merkez Bankası, kripto paraları yasaklamaya çalışıyor, ancak ülkede önemli tutan isimler bu konuda farklı ataklar beklediklerini dile getiriyor.



"IOTA Vakfı Kurucu Ortağı ve CEO'su Dominik Schiener yaptığı açıklamada kripto para biriminin kendini yeniden keşfettiğini söyledi .CEO açıklamalarında, IOTA için, 'O kadar değişti ki, geliştiricileri pratikte yeni bir proje hakkında konuşacaklar. Ayrıca IOTA'nın En son güncellemesi olan Firefly cüzdanını kripto depolama, takas, ticaret, NFT barındırma vb hedeflere ulaşmak için tasarlandı' dedi."

Bitcoin için devrim olacak: Elon Musk yine sahnede!