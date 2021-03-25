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Giriş Tarihi: 25.3.2021 15:30

toplam rezervleri 93 milyar doları aştı

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Merkez Bankası toplam rezervleri 93 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 549 milyon dolar artarak 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 19 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 234 milyon dolar artışla 53 milyar 898 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mart'ta 52 milyar 664 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 315 milyon dolar artarak 38 milyar 948 milyon dolardan 39 milyar 263 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 549 milyon dolar artarak 91 milyar 612 milyon dolardan 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
30.07.2020 43.572 46.673 90.245
28.08.2020 43.042 41.594 84.636
25.09.2020 41.097 42.420 83.517
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
27.11.2020 40.299 43.899 84.198
31.12.2020 43.241 49.965 93.206
29.01.2021 42.169 53.367 95.536
05.02.2021 41.153 54.366 95.519
12.02.2021 41.896 53.720 95.616
19.02.2021 40.184 53.864 94.048
26.02.2021 40.719 54.495 95.214
05.03.2021 38.416 53.247 91.663
12.03.2021 38.948 52.664 91.612
19.03.2021 39.263 53.898 93.161

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Merkez Bankası toplam rezervleri 93 milyar doları aştı
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