Hüseyin Aydın TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini tamamladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021 tarihinde devrederek, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini tamamladı.
TBB'den yapılan açıklamada, "Birliğin Statüsü'ne göre yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçilmektedir." denildi.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Birlik Başkanlığı'nı 20 Nisan 2011 tarihinden itibaren sürdüren Hüseyin Aydın'a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz."