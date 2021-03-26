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Giriş Tarihi: 26.3.2021 09:26

San Francisco Fed Başkanı : İstihdam piyasası hala zor durumda

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: İstihdam piyasası hala zor durumda

San Francisco Fed Başkanı , istihdam piyasasının 'Kesinlikle hala zor bir durumda' olduğunu ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD istihdam piyasasının 'Kesinlikle hala zor bir durumda' olduğunu ve istihdamın hala Covid-19 öncesine göre 10 bin aşağıda bulunduğunu söylerdi.

"İŞİMİZİ BİTİRMEKTEN HALA ÇOK UZAKTAYIZ"

Ekonomik büyümenin bu yıl hızlanmasının ve işsizliğin düşmesinin beklendiğini hatırlatan Daly, "Ancak işimizi bitirmekten hala çok uzaktayız. Ne bu yıl sonunda ne de gelecek yıl bir zafer ilan edebileceğimiz bir iş yapmış olmayacağız" diye konuştu.

Daly, işlerinin bitmesi, zafer ilan etmek için çalışmak isteyen her Amerikalıya iş sağlandığından ve insanların yaşamlarına geri döndüklerinden emin olmaları gerektiğini vurguladı.

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San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: İstihdam piyasası hala zor durumda
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