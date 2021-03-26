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Giriş Tarihi: 26.3.2021 16:32 Son Güncelleme: 26.3.2021 17:03

... 'un yeni genel müdürü oldu

Son dakika... Korkmaz Enes Ergun Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü oldu

Gelen haberine göre; 'un yeni genel müdürü bugün yapılan genel kurul ile belli oldu. İstanbul'un genel müdürlük koltuğuna, getirildi.

Gelen son dakika haberine göre; Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurulunda genel müdürlük koltuğuna, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti.

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Son dakika... Korkmaz Enes Ergun Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü oldu
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