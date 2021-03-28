Goldman Sachs 10 milyar dolarlık blok hisse satışı gerçekleştirdi! Risk algısı değişiyor mu?

Goldman Sachs'ın cuma günü 10 milyar dolardan fazla blok satış yapmasıyla, birçok şirkette düşüş dalgası yaşandı. ViacomCBS ve Discovery'nin hisseleri cuma günü yüzde 27 civarında düşüş kaydederken, ABD'de listelenen Çinli Baidu ve Tencent'in hisseleri de salı günü kapanışa göre yüzde 33,5 ve yüzde 48,5 değer kaybetti.

Müşterilere gönderilen bir e-postaya göre, Goldman, cuma günü ABD piyasaları açılmadan önce 6,6 milyar dolar değerinde Baidu, Tencent Music ve Vipshop Holding hisse sattı.

Bu satışı takiben 3,9 milyar dolarlık ViacomCBS, Discovery, Farfetch, iQiyi ve GSX Techedu hissesi de satıldı.

MORGAN STANLEY DE 8 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATTI

Financial Times'ın haberine göre, Morgan Stanley de cuma günü daha erken saatlerde 4 milyar dolarlık hisse satışı yaptıktan sonra akşama doğru ek bir 4 milyar dolarlık hisse satışı daha gerçekleştirdi.

RİSK ALGISI DEĞİŞİYOR MU?

Blok satışlarda büyük miktardaki menkul kıymetlerin, taraflar arasındaki bir anlaşma ile açık piyasa dışında satılmasından dolayı, Wall Street gizemli satıcıların kim ya da kimler olabileceğine dair spekülayonlarla kaynıyor.

FT'nin konuştuğu kaynaklara göre, Goldman'ın sistemdeki "risk algısının değişmesinden dolayı" bu satışı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

RİSKLİ VARLIK ORANI ARTACAK MI AZALACAK MI?

Nomura Çoklu Varlık Strateji Direktörü Charlie McElligott ise geçen hafta yayımladığı bir raporda, koronavirüs satışlarıyla gelen oynaklığın ilk yılını geride bıraktığını ve risk yönetimi perspektifinden örneklerden çıkarıldığını belirterek, bunun piyasa katılımcılarının daha büyük pozisyonlar alabileceği anlamına geldiğini söylemişti.

"Bu, önümüzdeki günlerde riskli varlık oranının önemli ölçüde artacağına işaret ediyor" diyen McElligott, piyasaların günlük olarak sıkı kalmaya devam edeceği varsayımıyla, 25 Mart ve 29 Mart arasında büyük bir hisse senedi alımı ya da risk iştahının artma ihtimalinin bulunduğunu söylemişti.