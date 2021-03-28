Süveyş Kanalı krizi küresel ticareti felç etti: Türkiye kilit rol oynayabilir!

VİZYONSUZLARIN HEDEFİNDEKİ DEV PROJELER DÜNYAYI SIRTLAYACAK

Son dönemde hayata geçen ancak geçiş garantisi, maliyetler gibi işin tabiatında bulunan unsurlarla sürekli muhalefet tarafından hedef alınan dev ulaşım projeleri, bugün Türkiye'yi bölgesinde küresel ticaret üssü hâline getiriyor. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının tamamlanması, Tarihî İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması için önemli bir adım oldu. Geçen yıl Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni kaldırıldı. Marmaray'dan kalkan tren iki kıta, iki deniz ve beş ülke geçerek 10 günde yükünü Çin'e ulaştırdı. Böylece Çin'e demir yolu ile ilk kesintisiz ihracat gerçekleşmiş oldu. Bugün söz konusu seferler belli bir rutinde devam ediyor. Öte yandan 2019 yılının sonlarında da, Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkan tren, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçmişti. "China Railway Express", onlarca ülkeyi aşarak Prag'a varmıştı. Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki yük taşımacılığı, ortalama 18 güne kadar geriledi. Bu arada 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de tamamlanmasıyla Çin'den Londra'ya uzanan ticaret yolu daha da güçlenecek. Proje, "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" çerçevesinde Türkiye'nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' girişiminin en önemli parçası olacak.