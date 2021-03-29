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Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:41 Son Güncelleme: 29.3.2021 11:41

Bakan Dönmez: İki ayda devreye aldığımız kurulu gücün yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerjiden

AA
Bakan Dönmez: İki ayda devreye aldığımız kurulu gücün yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerjiden

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Enerjimizi yenilemeye devam ediyoruz. İlk iki ayda devreye aldığımız 831 MW kurulu gücün %96,4’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılın ilk iki ayında Türkiye'de devreye alınan 831 megavat kurulu gücün yüzde 96,4'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından "Yenilenebilir enerjide hızlı başlangıç" başlığıyla infografik paylaştı.

Ocak-şubat döneminde devreye alınan kurulu gücün yüzde 96,4'ünün yenilebilir kaynaklardan elde edildiğini belirten Dönmez'in paylaştığı infografikte de iki ayda 831 megavat kurulu gücün devreye alındığı, bunun 801 megavatını yenilebilir enerji kaynaklarının oluşturduğu görüldü.

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Bakan Dönmez: İki ayda devreye aldığımız kurulu gücün yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerjiden
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