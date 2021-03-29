Bitcoin’de Visa ve Microsoft rüzgarı!

FED BAŞKANI: KRİPTO PARALAR SPEKÜLASYON ARACI

Fed Başkanı Jerome Powell ise kripto para birimlerini "Birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı. Dolardan çok altın gibi" olarak tanımladığını ifade etti. Powell, dijital para birimlerinin, "iyi birer değer deposu" olamadıklarının altını çizerek ve kripto paralara ilişkin düzenlemelerin henüz olması gerektiği düzeylerde olmadığını ifade etti.