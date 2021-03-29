Bitcoin’de Visa ve Microsoft rüzgarı: Kripto para için 3 dev adım attı!

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın ve Norveç Merkez Bankası Norges Bank Başkanı Oystein Olsen'ın açıklamaları sonrası baskı altına girerek 50 bin 500 dolar bandına kadar gerilerken, bu noktadan sonra tepki alımlarıyla yükseldi. Bitcoin, Microsoft ve Visa'dan gelen olumlu haber akışıyla da yükselişine hız kattı.
NORVEÇ'İN MERKEZ BANKASI: BİTCOİN'E YÖNELMEYİN
Dünyada en az nakit para kullanan ülke Norveç'in Merkez Bankası Norges Bank Başkanı Oystein Olsen, insanların alternatif olarak Bitcoin'e yönelmemesini ifade etti.
FED BAŞKANI: KRİPTO PARALAR SPEKÜLASYON ARACI
Fed Başkanı Jerome Powell ise kripto para birimlerini "Birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı. Dolardan çok altın gibi" olarak tanımladığını ifade etti. Powell, dijital para birimlerinin, "iyi birer değer deposu" olamadıklarının altını çizerek ve kripto paralara ilişkin düzenlemelerin henüz olması gerektiği düzeylerde olmadığını ifade etti.
ELON MUSK: TESLA OTOMOBİLLER BİTCOİN İLE ALINABİLECEK
Kripto paralara olan ilgisiyle bilinen TESLA CEO'su ünlü milyarder Elon Musk, "Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin'leri doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak. Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek" diye konuştu.
FED VE NORGES BANK SONRASI BİTCOİN 50 BİN DOLAR SINIRINA KADAR ÇEKİLDİ
İki merkez bankası başkanının bu çıkışı sonrası Bitcoin fiyatları baskı altına girdi. Bitcoin son 1 ayın en sert düşüşünü yaşayarak önce 53.500 dolara kadar geriledi. Bitcoin'de bu seviyenin ardından tepki alımları görülse de düşüş 50.500 dolar bandına kadar sürdü.
ELON MUSK'IN AÇIKLAMALARI UZUN VADE İÇİN OLUMLU
Musk'ın otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla ödeme şekli olarak Bitcoin'in kabul edileceğini açıklaması kısa vadede Bitcoin üzerinde baskıyı kıramasa da, piyasada kripto paranın ödeme aracı olarak kabul edilmesinin ve ilerleyen dönemde diğer büyük şirketlerin de bunu takip etmesi durumunda orta ve uzun vadede olumlu kripto paralar için olumlu olacağı şeklinde yorumlandı.
ION BİTCOİN'İN BLOKZİNCİRİNİ KULLANACAK
ABD merkezli bir çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft, hafta sonu merkezi olmayan kimlik platformu olan ION'un Bitcoin blokzincir sistemi ile çalışmaya başladığını bildirdi. Bununla beraber ION, artık merkezi olmayan kimlik belirleyicisinde çevrimiçi kimlikleri eşleştirmek için Bitcoin'in blokzincirini kullanacak.
VISA: 2022'DE DAHA FAZLA SEÇENEK SUNABİLİRİZ
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar konusunda dünyada oldukça popüler olan ABD merkezli çok uluslu finansman şirketi Visa, ödeme ağında hesap kapatma işlemleri için sabit bir kripto para USD Coin'i kullanacağını bildirdi. Visa, Crypto.com ile ortak bir pilot program başlattıklarını belirterek, ortaklarına 2022'de daha fazla seçenek sunabileceklerini açıkladı.
BİTCOİN RALLİ YAPTI
Bitcoin, Microsoft ve Visa tarafından gelen olum haber akışıyla yaklaşık son 2 haftanın en yüksek tırmanışını gerçekleştirerek en büyük yükselişle 58 bin 350 dolar seviyesi gördü.
3 dev şirketin adımlarının, 2020'li yıllarda gün geçtikçe kripto paralara olan ilgiyi artırması bekleniyor. Bilindiği üzere, Covid-19 salgını döneminde dünyada merkez bankalarının düşük faiz politikası ve hükümetlerin dev teşvik paketlerinin etkisi sonucu artan bol likiditenin, alternatif getiri arayışında olan insanların yatırım tercihlerinde kripto paraları da seçmesine neden olmuştu.
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