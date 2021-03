Süveyş Kanalı krizi ticareti felç etti: Türkiye kilit rol oynayacak!

Panama bandıralı konteyner gemisi The Ever Green'in Süveyş Kanalı'nda kontrolden çıkarak karaya oturması ile başlayan kriz derinleşiyor. Kanalı her iki yönde tıkayan 400 metre uzunluğundaki dev gemi, günlük tahmini 9,6 milyar dolar zarara yol açıyor.