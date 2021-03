TİM Başkanı İsmail Gülle: Türkiye Lojistik Portalımızı faaliyete geçireceğiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat 2021 Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda gelecekte hangi sektörlerin yıldızının parlayacağı ve yıllık ihracat öngörüleri de yer aldı. Raporda açıklanan bilgilere göre 2035 yılında 69,9 milyar dolarlık ihracat yapması beklenen Otomotiv Endüstrisi ilk sırada, 42,2 milyar dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ikinci sırada, 24 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün üçüncü sırada olacağı öngörüsü rapora yansıdı. 2035'te ihracat artışının en yüksek yaşanacağı sektörün, yüzde 425'le Savunma ve Havacılık Sanayii olacağı öngörüsü raporda belirtildi. Bu sektörü sırasıyla yüzde 297 artışla Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, yüzde 179 artışla Makine ve Aksamları, yüzde 164 artışla Halı ve yüzde 156 artışla Mücevher sektörünün takip edeceği öngörüsü de raporda aktarıldı. 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefi için projelerini hayata geçiren TİM, rapor lansmanında tek tuşla ihracatçıyı dünya ile buluşturarak ihracat hacmini artıracak bir lojistik portalın da faaliyete geçireceğini duyurdu.



TİM Başkanı İsmail Gülle, "Son 6 aylık ihracatımız, 100 milyar doları aştı. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde, ihracatımızın büyük ivmeyle artacağını bekliyoruz. Göreve geldiğimizden beri, yıllık ihracat hedeflerimizi her seferinde fazlasıyla aştık. Ülkemiz için daha fazla üretmeye, ihraç etmeye devam ediyoruz. TİM olarak, lojistikte küresel olarak yaşanan soruna, ulusal bir çözüm getirmek adına hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında, Türkiye Lojistik Portalımızı faaliyete geçirerek, bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz. Portal ile ihracat hacmimiz artarken, lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz. Portal, lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında bir köprü vazifesi görecek. Ürünlerimiz, dünyanın dört bir köşesine artık daha hızlı daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak" dedi.





"HER SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"



İhracatın yarınlarına ışık tutacak çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken TİM Başkanı Gülle, "İhracat 2021 Raporumuz da, bu vizyonun önemli bir parçası. Yarına hazırlanmak için geleceği bugünden görmeli; her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Gerek ihracat ailemiz gerekse dünyada ilklerle dolu, zorlu bir yılı geride bıraktık. Ancak ülkemiz G-20 ülkeleri arasında, böylesine zorlu bir yılı, ekonomik büyüme ile kapatan iki ülkeden biri oldu. Tüm zorluklara rağmen üretimi, ihracatı hiçbir zaman durdurmadık. Birçok sektörde yıllık bazda ihracat rekorları kırarken, özellikle nisan ve mayıs aylarında, tüm dünyada ticaretin durmasının etkisiyle yaşadığımız daralmanın olumsuz etkilerini yıl sonuna kadar bertaraf ettik. Hatta aralık ayında da tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik" diye konuştu.



"ÜLKEMİZ GÜVENİLİR TEDARİKÇİ OLARAK ÖNE ÇIKTI"



Geçtiğimiz yıl tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar neticesinde, ithalatçı ülkelerin tedarikte tek kaynağa bağımlılığın olumsuzluklarını tecrübe ettiğini kaydeden Gülle, "Raporumuzda bu yılki tema, pandemiyle beraber hız kazanan 'Küresel Tedarik Zincirindeki Dönüşüm Süreci' oldu. Dünya artık tek bir bölgeden, tek bir fabrikadan çıkan ürünlere bağımlı olamayacağının farkında. Tedarik krizinin zirve yaptığı anlarda, ülkemiz alternatif bir güvenilir tedarikçi olarak öne çıktı. Raporumuzda, bu değişimin doğru anlaşılması anlamında ihracatçımıza yol göstermek için yaptığımız çalışmalara yer verdik. Raporumuz dört ana başlıktan meydana geliyor; Küresel Ekonomi Ve Türkiye'nin 2020 Performansı ve 2021 Beklentileri, Küresel Ticarette Orta ve Uzun Vadeli Trendler, Küresel Tedarik Zincirlerindeki Dönüşüm Süreci ve Meclisimizin 2021 Ajandası" ifadelerini kullandı.



"RAPOR, İHRACATÇIMIZA PUSULA OLACAK"



İhracat raporunun ihracatçılara bir pusula olacağını vurgulayan Gülle, "İhracat ailemize bir pusula olacak raporu yayımlamaktaki asıl amacımız; dünya ticaretinde değişimin ve dönüşümün bu denli hızlı olduğu bir dönemde, ihracatçımızın dünden ve bugünden kopmadan, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlamak. Her geçen gün daha yüksek ihracat hedeflerine yürüyor, rekorlarda çıtamızı yükseltiyoruz. Bu başarıları sürdürülebilir kılmak, gelişmeleri doğru okumak, oluşan fırsatları değerlendirmek zorundayız. Raporumuzda yer alan, sektörel ve hedef pazar bazlı, orta ve uzun vadeli projeksiyonlarımızla, ihracatçıların sektörlerinde potansiyeli yüksek pazarlara yönelmelerini hedefliyoruz. Raporumuzda, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki dönüşüm sürecinde durumunu analiz ettik. Ülkemiz küresel tedarik yapılarındaki değişimden en çok yararlanabilecek ülkeler arasında" sözlerini ifade etti.





"HEDEFİMİZ DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN TÜRKİYE"



İhracat hedeflerine ilişkin de bilgi veren Gülle, "Her ay bin 500 firmamız ihracat ailesine katılıyor. Son 6 aylık ihracatımız, 100 milyar doları aştı. Göreve geldiğimizden beri, yıllık ihracat hedeflerimizi her seferinde fazlasıyla aştık. Bu ülke için daha fazla üretmeye, tanıtmaya, ihraç etmeye devam ediyoruz. İhracatla Yükselen Türkiye'de sanayici de üretici de vatandaş da yükselecek. "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefimize adım adım ilerliyoruz'' açıklamalarında bulundu.



Açıklanan raporda şu bilgilere yer verildi:



Türkiye, 2021 yılında 30. en büyük ihracatçı ülke olacak; 2030 yılında 29. sıraya, 2035'te ise 28. sıraya yükselecek. İhracattaki performans artışıyla dış ticaret açığı da azalacak. Türkiye küresel tedarik yapılarındaki değişimden en çok yararlanabilecek ülkeler arasında yer alıyor.



Türkiye'nin küresel tedarik zincirinde dönüşüm sürecinde güçlü yönleri; sanayi üretiminde ürün ve sektör çeşitliliği ile gelişmiş yan sanayine sahip olması. Esnek ve hızlı üretim yapısı, yüksek ürün standartları ve standartlarda AB ile uyumu, güçlü lojistik firmalara ve hizmetlere sahip olması, yüksek liman ve taşımacılık kapasitesi (kara-deniz, demir, hava yolları) ile gelişmiş ihracat finansman olanaklarının bulunmasıdır.



TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ YÖNLERİ



Raporda Türkiye'nin güçlü yönleri; sanayi üretiminde ürün ve sektör çeşitliliği, gelişmiş yan sanayi, esnek ve hızlı üretim yapısı, ürün standartlarında AB ile uyumu, güçlü lojistik hizmetler, yüksek liman ve taşımacılık kapasitesi, (Kara, deniz, demir ve hava yolları), gelişmiş ihracat finansman olanakları olarak sıralandı.



İhracat büyüme eğilimine göre küresel ihracatın 2030 yılında 29,2 trilyon dolar, 2035 yılında ise 37,66 trilyon dolar olması öngörülmektedir.