Yüksek emekli maaşı almak için 5 madde sıralandı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yüksek emekli maaşı almanın temeli çalışırken atılıyor. Emekli maaşı için belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç. Yani brüt maaş.
Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor. İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.
Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor.
Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000-2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor.
2 AYRI İŞTEN SİGORTALI OLMAK MAAŞI ARTIRIYOR
İki ayrı yerden sigortalı olmak da maaşı artırıcı rol oynuyor. Ayrıca bordroda gerçek maaşın gösterilmesi, asgari ücret gösterilmemesi de emekli maaşını olumlu etkiliyor.
EMEKLİ AYLIĞI İÇİN 5 KRİTİK MADDE
Emeklilikte yüksek aylık için bunları göz önünde bulundurun:
● Gerçek maaşınızın SGK'ya bildirilmesini sağlayın.
● İmkan varsa iki ayrı yerde çalışıp sigorta primi ödenmesi de emekli maaşını artırır.
● Emeklilik işlemleri yapılırken, eş ve çocuk durumlarınızı bildirmeyi unutmayın.
● Emeklilik tarihiniz yıl sonuna geliyorsa bir sonraki yılın zammından yararlanabilmek için beklemeden müracaat edin.