Altın fiyatları sert düştü! ABD tahvil faizleri 2021 zirvesine yükseldi

Ons altın fiyatları, ABD 10 yıllık hazine tahvil faizlerinin 1,77 ile 2021 yılının zirvesine yükselmesiyle 1678 dolar seviyesine kadar geriledi. Yurt içinde ons ve dolar/TL'den esen rüzgarla yön bulan gram altın, kurdaki yukarı yönlü hareket ve ons altın fiyatlarındaki düşüşle beraber dengelenerek 450 lira düzeylerinde işlem gördü.