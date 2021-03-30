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Giriş Tarihi: 30.3.2021 16:57

Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi

AA
Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 450 bin 50 lirayı, en yüksek ise 458 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 453 bin liradan tamamladı.

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KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 750 milyon 648 bin 296,64 lira, işlem miktarı ise 1.697,99 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 777 milyon 94 bin 658,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 453.750,00 1.724,00
En Düşük 450.050,00 1.683,05
En Yüksek 458.500,00 1.724,50
Kapanış 453.000,00 1.683,05
Ağırlıklı Ortalama 454.403,91 1.687,04
Toplam İşlem Hacmi (TL) 750.648.296,64
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.697,99
Toplam İşlem Adedi 122

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Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi
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