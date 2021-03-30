Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 450 bin 50 lirayı, en yüksek ise 458 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 453 bin liradan tamamladı.

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KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 750 milyon 648 bin 296,64 lira, işlem miktarı ise 1.697,99 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 777 milyon 94 bin 658,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: