Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller: Fed faiz artırımından çok uzak

Fed Yönetim Kurulu'nun yeni üyesi Christopher Waller, Fed'in gelinen noktada faiz arıtırımlarından çok uzakta olduğunu söyledi. Görev geldikten sonra ilk açıklamasını yapan Waller, Fed'in faiz oranlarını düşük tutma ve pandemiden toparlanma tamamlanana kadar ekonomik desteğin devam ettirilmesi taahhütlerine paralel bir konuşma gerçekleştirdi.

Waller, "Fed'in araçları iyi çalışıyor. Tahvil getirilerinde artış kötü bir durum değil, ancak piyasalar istikrarsızlaşır ise Fed buna yanıt verir. Faiz oranlarını artırmaktan çok uzaktayız. Eğer enflasyon bekleyişleri çıpalanamaz ise o zaman ekonomide aşırı ısınmadan endişe ederiz" diye konuştu.

Fed Başkanı Powell: Politika değişikliği 'Kademeli' ve 'Şeffaf' olacak

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: İstihdam piyasası hala zor durumda