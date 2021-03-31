Devler Bitcoin ve kripto paralar için harekete geçti: Bir hamle de Goldman Sachs'tan geldi!

GOLDMAN SACHS DİJİTAL VARLIKLAR İÇİN İLK YATIRIM ARACINI MÜŞTERİLERİNE SUNMAYA YAKIN

Goldman Sachs, Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için ilk yatırım aracını müşterilerine sunmaya yakın olduğunu belirtti. CNBC'nin haberine göre, banka ikinci çeyrekte gelişen varlıklar sınıfında yatırım hizmetleri sunarken, Bitcoin ve diğer dijital varlıklarında içerisinde olduğu kapsamlı bir varlık spektrumunda da müşterilerine hizmet vermeyi planlıyor.