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Giriş Tarihi: 31.3.2021 12:56 Son Güncelleme: 31.3.2021 12:57

Ekonomiye güven 14 ayın zirvesinde

AA
Ekonomiye güven 14 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artışla 14 ayın zirvesi olan 98,9 değerini gördü. Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak, "Ekonomik güven endeksindeki yükselişte, aşılama çalışmalarının hızlanması ile ulusal ve uluslararası düzeyde salgına yönelik destek paketleri etkili oldu, Yeni açıklanan kapanma kararlarıyla gelecek verilerin aşağı yönlü olmasını bekleyebiliriz. Sosyal izolasyon kuralları ekonomik beklentileri doğrudan etkiliyor" dedi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, geçen yılın başında 99,3 seviyelerinde bulunuyordu.

Ekonomik güven endeksi martta yüzde 3,3 arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı belirsizliklerin etkisiyle Nisan 2020'de 58,4 değerine kadar gerileyen endeks, ekonomi yönetimince alınan önlemler ve özellikle tüketici kesime sağlanan desteklerin etkisiyle toparlanma sürecine girdi ve geçen yılı 94,7 seviyesinden tamamladı. Yeni yıla da güçlü başlayan endeks, ocakta 96,2, şubatta 95,8 değerini aldı.

Martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artışla 98,9 değerine çıkan endeks, 14 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak, AA muhabirine, ekonomik güven endeksindeki yükselişte, aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde salgına yönelik destek paketlerinin etkili olduğunu söyledi.

Öte yandan turizm sezonunun yaklaşmasıyla da pek çok alt sektörün hareketlenecek olmasının talep yönlü canlanmaya bağlı olarak ekonomik beklentileri artırdığını ifade eden Ak, şunları kaydetti:

"Yeni açıklanan kapanma kararlarıyla gelecek verilerin aşağı yönlü olmasını bekleyebiliriz. Sosyal izolasyon kuralları ekonomik beklentileri doğrudan etkiliyor. Uygulanan tedbirlerle istenilen sonuçlara ulaşılıp, vaka sayıları kontrol altına alınırsa ve bunun sonucunda tekrardan açılma sağlanırsa verilerde yeniden yükselişler olabilir. Ekonomik güven endeksinin salgının gidişatı ile paralel gideceğini düşünüyorum."

Ekonomik güven endeksi değerleri şöyle:

Aylar/yıl 2019 2020 2021
Ocak 88,7 99,3 96,2
Şubat 88,7 98,4 95,8
Mart 91,3 94,8 98,9
Nisan 92,6 58,4
Mayıs 87,7 69,0
Haziran 92,4 81,2
Temmuz 90,1 90,1
Ağustos 93,7 92,3
Eylül 92,8 94,3
Ekim 96,1 97,2
Kasım 96,9 95,9
Aralık 99,2 94,7

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Ekonomiye güven 14 ayın zirvesinde
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