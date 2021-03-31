Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik faiz ve enflasyon mesajı!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son bir yıldır yaşanan pandemi tüm dünya ekonomilerinde belirsizlikler ortaya çıkarmış, büyüme performanslarını ise olumsuz yönde etkilemiştir. Yaşanan gelişme sonrası ülkeler ise hastalığın olumsuz seyrini asgari seviyeye indirmeye çalışmışlardır. Önümüzdeki dönemde TCMB çatısı altında üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum.