ABD'de tarım dışı istihdam Mart'ta beklentilerden iyi geldi

ABD'de tarım dışı istihdam Mart'ta beklentileri aştı. ABD'de Mart ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı ABD'de tarım dışı istihdam Mart'ta 916 bin arttı ve 7 ayın en yüksek artışına işaret etti.

Ekonomistlerin beklentisi 660 binlik artış yönündeydi. Şubat ayına ilişkin tarım dışı istihdam artışı ise 379 binden 468 bine revize edildi. Mart ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 6 ile ekonomistlerin beklentilerine paralel gerçekleşti.

SAATLİK KAZANÇLAR MART'TA DÜŞTÜ

Ülkede ortalama saatlik kazançlar Mart'ta aylık olarak yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Ekonomistlerin bu veride beklentisi yüzde 0,1'lik artış gerçekleşmesi yönündeydi. Yıllık bazda bakıldığında ise ortalama saatlik kazançlar yüzde 4,2 arttı. Bu veri için beklenti ise yüzde 4,5 olarak belirtilmişti. Verilere göre işgücüne katılım oranı da Mart'ta yüzde 61,5 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Tarım dışı istihdam verisi sonrasında ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1,68 ile gün içi zirveyi gördü. Özellikle ülkede aşılamaların hız kazanması ekonomik aktivitedeki toparlanmaya destek veren unsur olarak öne çıktı.

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