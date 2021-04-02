Haberler APara Haberleri Haberler Haberleri Bakan Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek
Giriş Tarihi: 2.4.2021 10:54 Son Güncelleme: 2.4.2021 10:55

Bakan Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek

AA
Bakan Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı , bugün saat 15.30'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda büyükelçilere "ekonomi reformları"na ilişkin sunum yapacak olan Elvan, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da bilgi verecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda, AB büyükelçilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı "Ekonomi Reformları"na ilişkin sunumda bulunacak.

Bakan Elvan, bugün saat 15.30'da başlayacak görüşmede, büyükelçilere, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında bilgi vererek, onlardan gelecek soruları cevaplayacak.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan fiyat istikrarı mesajı SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Enflasyon düşüşünü önceliklendiren politika sürecek

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA