Gelecek hafta piyasalar için kritik olacak! İşte açıklanacak veriler

8 NİSAN PERŞEMBE

Ticaret Bakanlığı, 2.çeyrek dönem için Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını yayımlayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak.

TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30). Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayına ilişkin iç borç çevirme oranı ve vadesini açıklayacak (17.30).

Günün erken saatlerinde Japonya'da cari işlemler dengesi (00.50), Tüketici Güven Endeksi ve Ekonomik Gözlemciler Cari Endeksi (08.00) verileri gelecek. Japonya'nın 5 yıllık tahvil ihalesi de takvimde bulunuyor.

Almanya'da fabrika siparişleri (09.00), Euro Bölgesinde üretici fiyatları ve konut fiyatları verileri (12.00) takip edilecek.

ABD'de haftalık işsizlik haftalık işsizlik başvuruları (15.30), doğal gaz stokları (17.30) verileri bulunuyor.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, FED Başkanı Jerome Powell ve DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala IMF Bahar Toplantılarında küresel ekonomi hakkında konuşacaklar.