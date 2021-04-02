Gelecek hafta piyasalar için kritik olacak! İşte açıklanacak veriler

Piyasalar yeni haftada yurt içinde tüketici fiyatları, yurt dışında ABD Merkez Bankası(Fed) tutanaklarını takip edecek.
5 NİSAN PAZARTESİ
Yurt içinde piyasalar enflasyon verilerine odaklanacak. Ekonomistler, Mart ayında enflasyonun yüzde 1,04 artacağı tahmin ediliyor. Analistlerin yıllık beklentisi yüzde 16,14 seviyesinde oluştu.Mart ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
TÜİK tüketici fiyatları ve yurt içi üretici fiyatlarını saat 10.00'da açıklayacak.
Yurt dışında Paskalya tatili nedeniyle bir çok piyasa yine kapalı olacak.
ABD'de New York ISM İş Koşulları Endeksi (16.45), final hizmet sektörü PMI (16.45), fabrika siparişleri, ISM hizmet sektörü PMI (17.00) verileri takip edilecek.
Euro Bölgesinde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi açıklanacak.
6 NİSAN SALI
Merkez Bankası, "Aylık Fiyat Gelişmeleri" değerlendirmesini yayımlayacak.
Merkez Bankası reel efektif döviz kuru verilerine açıklayacak.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Şubat ayında 69,69 puan olarak açıklanmıştı.
Günün erken saatlerinde Avustralya Merkez Bankası(RBA) faiz kararı gelecek. RBA'nın son 3 toplantısında yüzde 0,10 seviyesinde tuttuğu faizi, yine aynı seviyede bırakacağı tahmin ediliyor. Uluslararası Para Fonu(IMF),
Dünya Ekonomik Görünümü ve Küresel Finansal İstikrar raporunu açıklayacak (16.00).
ABD'de JOLTS açılan iş (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri açıklanacak.
Euro Bölgesi işsizlik oranı günün diğer beklenen verisi olacak (12.00).
7 NİSAN ÇARŞAMBA
TÜİK finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verisini açıklayacak (10.00).
Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit gerçekleşmeleri duyuracak (17.30).
ABD'de MBA mortgage endeksleri (14.00), dış ticaret (15.30), DOE petrol stokları (17.30) verileri izlenecek.
Avrupa'da hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.
Almanya'nın 5, İngiltere'nin 5 ve 25 yıllık ihaleleri bulunuyor.
Hindistan, Polonya ve Arnavutluk merkez bankalarından faiz kararları gelecek.
ABD Merkez Bankası(Fed), 16-17 Mart FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. Fed söz konusu toplantıda faiz aralığını yüzde 0,00-0,25 olarak korumuştu (21.00). Chicago Fed Başkanı Charles Evans, konuşma yapacak (16.00).
8 NİSAN PERŞEMBE
Ticaret Bakanlığı, 2.çeyrek dönem için Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını yayımlayacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak.
TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30). Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayına ilişkin iç borç çevirme oranı ve vadesini açıklayacak (17.30).
Günün erken saatlerinde Japonya'da cari işlemler dengesi (00.50), Tüketici Güven Endeksi ve Ekonomik Gözlemciler Cari Endeksi (08.00) verileri gelecek. Japonya'nın 5 yıllık tahvil ihalesi de takvimde bulunuyor.
Almanya'da fabrika siparişleri (09.00), Euro Bölgesinde üretici fiyatları ve konut fiyatları verileri (12.00) takip edilecek.
ABD'de haftalık işsizlik haftalık işsizlik başvuruları (15.30), doğal gaz stokları (17.30) verileri bulunuyor.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, FED Başkanı Jerome Powell ve DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala IMF Bahar Toplantılarında küresel ekonomi hakkında konuşacaklar.
9 NİSAN CUMA
Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
Merkez Bankasının bir önceki anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 11,54 olarak açıklanmıştı (10.00).
TÜİK dış ticaret endekslerini açıklayacak (10.00).
Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret ve cari işlemler dengesi verileri aynı saatte gelecek (09.00).
ABD'de üretici fiyatları (15.30), toptan stoklar (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri bulunuyor.