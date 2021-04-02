JPMorgan: Bitcoin'de dalgalanma azaldıkça kurumsalların ilgisi artıyor

JPMorgan Chase, Bitcoin'de volatilitenin son dönemde azalmasının kurumsal yatırımcıları bu alana girmek için cesaretlendirdiğini bildirdi.

Stratejist Nikolaos Panigirtzoglou yayınladığı raporda, "Bitcoin'de volatilitenin normalleştiğine dair bu belli belirsiz işaretler cesaret verici. Bizim görüşümüze göre, Bitcoin volatilitesinde potansiyel bir normalleşmenin kurumsal ilginin canlanmasına yardım etmesi büyük olasılık" ifadelerini kullandı.

Bitcoin'de 3 aylık volatilite Şubat ayında yüzde 90'ın üzerine çıktıktan sonra yüzde 86 seviyesine geriledi. 6 aylık olarak bakıldığında bu oran yüzde 73'e indi.

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