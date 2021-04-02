Kripto para borsası halka arz oluyor: Tarih belli oldu!

Gün geçtikçe popülerliği artan kripto paralar için öncü olacak bir hamle ABD'nin ünlü kripto para borsası Coinbase'den geldi. Coinbase Global Inc, hisselerini ABD borsasının Nasdaq endeksine kote ettirmek için düzenleyici kurumdan onay aldı.
KRİPTO PARALARIN MEŞRULAŞMASI İÇİN KRİTİK BİR ADIM
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kararı, ana akım finansal hizmetler endüstrisinde hızla onay görmekte olan kripto para birimlerinin meşrulaşması adına yeni bir güç katmış oldu.
Doğrudan halka arz planlayan Coinbase, hisselerinin Nasdaq'ta 14 Nisan'da işlem görmeye başlayacağı tahmin ediyor. Doğrudan halka arz yönteminde, ilk halka arzdakinin aksine hisselerin hiçbiri önceden satılmıyor. Şirketin hisse fiyatı, borsaya yapılan emirlerle belirlenecek.
ŞİRKETLER KRİPTO PARA İÇİN BİRER BİRER ADIM ATIYOR
Dünyaca ünlü elektrikli otomobil markası TESLA, dev teknoloji şirket Microsoft, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar konusunda dünyada oldukça popüler olan Visa'nın Bitcoin hamlesinin ardından bir adım da uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'tan geldi.
ABD merkezli bir çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft, hafta sonu merkezi olmayan kimlik platformu olan ION'un Bitcoin blokzincir sistemi ile çalışmaya başladığını bildirdi. Bununla beraber ION, artık merkezi olmayan kimlik belirleyicisinde çevrimiçi kimlikleri eşleştirmek için Bitcoin'in blokzincirini kullanacak.
VISA: 2022'DE DAHA FAZLA SEÇENEK SUNABİLİRİZ
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar konusunda dünyada oldukça popüler olan ABD merkezli çok uluslu finansman şirketi Visa, ödeme ağında hesap kapatma işlemleri için sabit bir kripto para USD Coin'i kullanacağını bildirdi. Visa, Crypto.com ile ortak bir pilot program başlattıklarını belirterek, ortaklarına 2022'de daha fazla seçenek sunabileceklerini açıkladı.
ELON MUSK: TESLA OTOMOBİLLER BİTCOİN İLE ALINABİLECEK
Kripto paralara olan ilgisiyle bilinen TESLA CEO'su ünlü milyarder Elon Musk, "Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin'leri doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak. Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek" diye konuştu.
GOLDMAN SACHS DİJİTAL VARLIKLAR İÇİN İLK YATIRIM ARACINI MÜŞTERİLERİNE SUNMAYA YAKIN
Goldman Sachs, Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için ilk yatırım aracını müşterilerine sunmaya yakın olduğunu belirtti. CNBC'nin haberine göre, banka ikinci çeyrekte gelişen varlıklar sınıfında yatırım hizmetleri sunarken, Bitcoin ve diğer dijital varlıklarında içerisinde olduğu kapsamlı bir varlık spektrumunda da müşterilerine hizmet vermeyi planlıyor.
Goldman Sachs'ın özel varlık yönetimi bölümünde dijital varlıklar küresel genel müdürü olarak göreve getirilen Mary Rich'in terfi notunu gören CNBC, Goldman ve Morgan Stanley gibi bankaların müşterilerinin yakın zamanda yeni gelişmeye başlayan varlık sınıflarına erişimi olacağı anlamına geldiğini belirtti.
Banka'nın teklif edeceği Bitcoin yatırım fonunun Morgan Stanley'in uygulamayı planladığı fona benzeyeceğini belirten Mary Rich, "7-24 işlem gören varlık sınıflarına yatırım yapma sistemine benzer bir sistem olacak" dedi.