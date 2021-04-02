SON DAKİKA: Ekonomi için yeni düzenlemeler! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Son dakika haberi...AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulan ekonomi için kritik önem sahip kanun teklifi şu maddeleri içeriyor:

KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması.

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ SEKTÖRÜNDE AYLIKSIZ İZNE AYRILANLARA 1500 LİRA ÖDEME

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE ÖNCEKİ 12 AY DİKKATE ALINACAK

Hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılması.