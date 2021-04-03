Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: 1500 TL ödeme yapılacak!

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ SEKTÖRÜNDE AYLIKSIZ İZNE AYRILANLARA 1500 LİRA ÖDEME

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması.