Kripto para borsası halka arz oluyor: Onay çıktı tarih belli oldu!

ŞİRKETLER KRİPTO PARA İÇİN BİRER BİRER ADIM ATIYOR

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil markası TESLA, dev teknoloji şirket Microsoft, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar konusunda dünyada oldukça popüler olan Visa'nın Bitcoin hamlesinin ardından bir adım da uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'tan geldi.

ABD merkezli bir çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft, hafta sonu merkezi olmayan kimlik platformu olan ION'un Bitcoin blokzincir sistemi ile çalışmaya başladığını bildirdi. Bununla beraber ION, artık merkezi olmayan kimlik belirleyicisinde çevrimiçi kimlikleri eşleştirmek için Bitcoin'in blokzincirini kullanacak.