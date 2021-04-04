Kredi kartı kullanırken bu hataya dikkat! 'Asgari tuzak var'

PEKİ KREDİ KARTI KULLANIMINDA HATA NEREDE?

İnsanlar genelde kredi kartını bir ödeme aracı olarak görmüyor. Birçoğu onu 'Bedava alışveriş aracı' olarak bilinç altına kodlamış. İnsan cebinden nakit bir para çıkmadığı için de alışverişi karşılıksız yaptığı psikolojisine bürünüyor. Ancak durum böyle değil. Aslında kredi kartı harcamasıyla insanlar gelecek ayı ki gelirlerini harcıyor.