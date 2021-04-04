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Giriş Tarihi: 4.4.2021 09:03 Son Güncelleme: 4.4.2021 09:04

Mart ayı beklenti anketi sonuçlandı: TÜİK açıklayacak!

AA
Mart ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı: TÜİK açıklayacak!

anketine katılan ekonomistlere göre Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını beklenirken, yıllık bazda enflasyon oranının yüzde 16,21'e çıkacağı öngörüldü. 5 Nisan Pazartesi günü TÜİK tarafından duyurulacak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.

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Mart ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı: TÜİK açıklayacak!
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