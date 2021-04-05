Haberler APara Haberleri Haberler Haberleri ECB Yönetim Kurulu üyesi Visco: Aşılama hızlarındaki farklılık küresel toparlanma için tehdit
Giriş Tarihi: 5.4.2021 09:20

Yönetim Kurulu üyesi Visco: Aşılama hızlarındaki farklılık küresel toparlanma için tehdit

ECB Yönetim Kurulu üyesi Visco: Aşılama hızlarındaki farklılık küresel toparlanma için tehdit

Avrupa Merkez Bankası () Yönetim Kurulu üyesi Ignazio Visco, ülkelerin aşı hızlarının birbirleriyle uyumsuz olmasının küresel toparlanma için en büyük risk olduğunu belirtti.

Financial Times gazetesine açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Ignazio Visco, ülkelerin aşı hızlarının birbirleriyle uyumsuz olmasının küresel toparlanma için en büyük risk olduğunu belirtti.

G20'nin küresel ekonomik toparlanma için yakın işbirliğini sürdürmesi gerektiğinin altını çizerken "Şu an için en önemli şey insanların aşılanmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

G20'nin bir sonraki toplantısında IMF SDR haklarının dağıtımının önemli bir günde olacağını da belirten Visco, "Ancak şu aşamada en önemli şey para ya da maliye politikaları değil. En önemli şey aşılama" şeklinde konuştu.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Knot: ECB tahvil alımlarını daha yeşil varlıklara yönlendirebilir ECB Başekonomisti Philip Lane: Avrupa zor bir ikinci çeyrek ile karşı karşıya

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ECB Yönetim Kurulu üyesi Visco: Aşılama hızlarındaki farklılık küresel toparlanma için tehdit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA