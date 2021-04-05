ECB Yönetim Kurulu üyesi Visco: Aşılama hızlarındaki farklılık küresel toparlanma için tehdit

Financial Times gazetesine açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Ignazio Visco, ülkelerin aşı hızlarının birbirleriyle uyumsuz olmasının küresel toparlanma için en büyük risk olduğunu belirtti.

G20'nin küresel ekonomik toparlanma için yakın işbirliğini sürdürmesi gerektiğinin altını çizerken "Şu an için en önemli şey insanların aşılanmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

G20'nin bir sonraki toplantısında IMF SDR haklarının dağıtımının önemli bir günde olacağını da belirten Visco, "Ancak şu aşamada en önemli şey para ya da maliye politikaları değil. En önemli şey aşılama" şeklinde konuştu.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Knot: ECB tahvil alımlarını daha yeşil varlıklara yönlendirebilir

ECB Başekonomisti Philip Lane: Avrupa zor bir ikinci çeyrek ile karşı karşıya