Goldman Sachs: Petrol stokları sonbaharda normal seviyelere döner

Global petrol talebini bu yaz OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın öngördüklerinden daha büyük bir toparlanma göstereceğini tahmin ettiklerini belirten Goldman Sachs, "Talepteki topanlanma OPEC+'nını Temmuz-Ekim döneminde üretimi 2 milyon varil/gün artırmasını gerektirecek" değerlendirmesini yaptı.

OPEC+'nın Perşembe günü yaptığı toplantıdan çıkan kararları da değerlendiren Goldman Sacns, "OPEC+'ın üretimi artırma kararı bizim beklediğimizden bir ay erken geldi. Biz, üretim artışının Mayıs yerine Haziran'da başlamasını bekliyorduk. Bununla birlikte Haziran ve Temmuz için açıklanan üretim artışları bizim öngördüğümüzden daha küçük" ifadelerini kullandı.

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