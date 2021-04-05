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Giriş Tarihi: 5.4.2021 16:56 Son Güncelleme: 5.4.2021 16:56

IIF: Gelişen ülke piyasalarına yabancı girişi 1 yılın en düşüğüne geriledi

IIF: Gelişen ülke piyasalarına yabancı girişi 1 yılın en düşüğüne geriledi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, gelişen  piyasalara doğrudan yabancı portföy girişi Mart ayında 2020 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, gelişen piyasalara doğrudan yabancı portföy girişi Mart ayında 2020 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Kuruluşun hesaplamasına göre, Mart ayında gelişen piyasalara yabancı portföy girişi 10,1 milyar dolara indi. Şubat ayında ise revize rakam 23,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Verilere göre, yabancı portföy girişinin %90'ı Çin'e gerçekleşti. Çin'de hisse senedi piyasalarına 3,8, tahvil piyasalarına ise 5 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. IIF değerlendirmesinde Türkiye'de merkez bankası başkanının görevden alınması sonrasında yaşanan gelişmelerin de Mart ayında gelişen piyasalardaki portföy hareketini etkiledeği kaydedildi.

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IIF: Gelişen ülke piyasalarına yabancı girişi 1 yılın en düşüğüne geriledi
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