İki otomotiv fabrikasında daha çip kriz yarattı

Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi, firmaların üretim faaliyetlerini aksatmaya devam ediyor. Subaru, Yajima fabrikasında üretime geçici olarak ara verirken, Hyundai'nin de Asan tesisinde üretimi durdurabileceği belirtildi.

Dünyada otomobil üretimi durdu! 25 dolar değerindeki çip darbe vurdu

Subaru yaptığı açıklamada, çip sıkıntısı nedeniyle 10 - 27 Nisan tarihleri arasında Yajima tesisini kapatacağı, fakat şirketin 10 Mayıs itibariyle üretime devam edeceği kaydedildi. Subaru yetkilileri üretimde yaşanan geçici duraklamanın finansal tabloları nasıl etkileneceği konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Çip krizinden etkilenen otomobil üreticileri arasında Ford, Honda, General Motors ve Volkswagen de bulunurken, Türkiye'de Oyak Renault ve Tofaş da üretime ara verdiklerini duyurmuşlardı.