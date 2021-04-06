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Giriş Tarihi: 6.4.2021 16:57 Son Güncelleme: 6.4.2021 17:03

ve diğer kripto paralar için 'Kripto Konseyi' kuruldu

Bitcoin ve diğer kripto paralar için 'Kripto Konseyi' kuruldu

Fidelity Investmenst, Square Inc, Coinbase ve birçok finansal şirketin  katılımı ile ve diğer kripto paralarını regüle edilmesini  şekillendirmeyi amaçlayan Innovasyon için Kripto Konseyi kuruldu.

Fidelity Investmenst, Square Inc, Coinbase ve birçok finansal şirketin katılımı ile Bitcoin ve diğer kripto paralarını regüle edilmesini şekillendirmeyi amaçlayan Innovasyon için Kripto Konseyi kuruldu.

Innovasyon için Kripto Konseyi, politika yapıcılar üzerinde lobi faaliyetinde bulunacak, araştırma projeleri ortaya koyacak ve dijital paralar ve ilişkili teknolojilerden ekonomik fayda sağlanmasında sektörün sesi olacak.

Konsey'de yer alan şirketler içinde Crypto Investos Paradigm de bulunuyor. Paradigm'in kurucularından Fred Ehrsam yaptığı açıklamada, kripto paraların bir dönem internetin olduğu gibi çok daha erken bir aşamada bulunduklarını, bu aşamada çok kırılgan olduklarını vurguladı.

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Bitcoin ve diğer kripto paralar için 'Kripto Konseyi' kuruldu
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