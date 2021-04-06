Fed Cleveland Başkanı Mester: ABD ekonomisi ikinci yarıda daha güçlü olacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Cleveland Başkanı Loretta Mester, finansal ve parasal politikalarından gelen desteklerin sürmesi durumunda, ABD ekonomisinde 2021 yılının ikinci yarısında daha güçlü performans beklediğini söyledi.



CNBC'nin bir programında soruları yanıtlayan Mester, Cuma günü açıklanan ve büyümenin dinamizmini gösteren Mart ayı istihdam verilerini oldukça tatmin edici bulduğunu vurguladı.



Enflasyonun önümüzdeki birkaç ay için yükselebileceğinin de altını çizen Mester, ancak bunun kalıcı olmayacağını söyledi. Ekonominin politika hedeflerinin hala gerisinde olduğuna da dikkat çeken Mester, bu nedenle hedef yüzde 2.0'nin üzerinde enflasyona da olumlu baktığını belirtti.

Arz yönlü sorunlardan kaynaklanan yüksek fiyatların altı aya kadar sürebileceğine de dikkat çeken Mester, tahvil getirilerindeki artışın endişe verici olmadığını ve Fed'in buna tepki vermesine gerek olmadığını ekledi.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de yaptığı açıklamada, pandemi sonrası küresel ekonomik iyileşmede ABD'nin rolüne değindiği Şikago Küresel İlişkiler Konseyi'ndeki konuşmasında, ABD'nin toparlanmasının, diğer ülkelerde finansal sistemlerin istikrara ve gelişmelerine bağlı olduğunu söyledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller: Fed faiz artırımından çok uzak

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: İstihdam piyasası hala zor durumda