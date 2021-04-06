Goldman Sachs: İran'ın petrol ihracatının toparlanması piyasada şok yaratmaz

Amerikalı ve İranlı yetkililerin bugün Viyana'da 2015 nükleer anlaşması üzerinde dolaylı görüşmelere başlayacaklarını hatırlatan Goldman Sachs, "OPEC+ arz kısıntısından çıkışını yönetmeye başlamış görünüyor, arz endişelerinin İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına potansiyel dönüşüne kayması büyük olasılık" değerlendirmesini yaptı.

Goldman Sachs, İran'ın petrol ihracatının 2021 yılı sonundan önce normalleşmesi halinde 2021 ve 2021 yılı sonu için Brent fiyatı tahminlerinin 5 dolar aşağı gelerek 75 dolar/varil civarında oluşacağını belirtirken, ABD ile İran arasında anlaşma olmaması halinde 2022'de petrol fiyatları için 10 dolarlık yukarı yönlü risk oluşacağını vurguladı.