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Giriş Tarihi: 6.4.2021 10:53 Son Güncelleme: 6.4.2021 10:54

: İran'ın petrol ihracatının toparlanması piyasada şok yaratmaz

Goldman Sachs: İran'ın petrol ihracatının toparlanması piyasada şok yaratmaz

, İran'ın petrol ihracatında potansiyel bir toparlanmanın petrol piyasasında "dışsal" bir şok yaratmayacağını ancak tam toparlanmanın 2022 yazına kadar olmayacağını savundu.

Amerikalı ve İranlı yetkililerin bugün Viyana'da 2015 nükleer anlaşması üzerinde dolaylı görüşmelere başlayacaklarını hatırlatan Goldman Sachs, "OPEC+ arz kısıntısından çıkışını yönetmeye başlamış görünüyor, arz endişelerinin İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına potansiyel dönüşüne kayması büyük olasılık" değerlendirmesini yaptı.

Goldman Sachs, İran'ın petrol ihracatının 2021 yılı sonundan önce normalleşmesi halinde 2021 ve 2021 yılı sonu için Brent fiyatı tahminlerinin 5 dolar aşağı gelerek 75 dolar/varil civarında oluşacağını belirtirken, ABD ile İran arasında anlaşma olmaması halinde 2022'de petrol fiyatları için 10 dolarlık yukarı yönlü risk oluşacağını vurguladı.

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Goldman Sachs: İran'ın petrol ihracatının toparlanması piyasada şok yaratmaz
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