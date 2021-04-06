Kredi desteği için tarih verildi! İki bakanlık harekete geçti





YAPISAL CARİ AÇIK AZALIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, cari açığın en çok dikkat ettikleri konuların başında geldiğini belirterek, "Savunma sanayisinde sağlanan gelişmeyle yapısal cari açıkta bir miktar azalma oldu. Ancak kat etmemiz gereken mesafe var" dedi. Bakan Elvan, altın konusunda da bazı tedbirler aldıklarını anımsatarak, "Kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler ve kuyumcular tüm aktörleriyle yeniden düzenlenecek. Kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamalar daha şeffaf ve izlenebilir hale gelecek. Piyasada kayıt dışılığın azaltılması için de tedbirleri almaya başladık" bilgisini verdi. Bakan Elvan, bundan sonraki süreçte özellikle kredi tahsislerinde ve projelerin desteklenmesinde sanayide yeşil dönüşümün ön planda olacağını söyledi.