Morgan Stanley: Nisan ayı piyasalar için güçlü geçer

Uluslararası ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda küresel piyasalarda Nisan ayının piyasalar açısından genellikle olumlu performans görülen bir ay olduğu belirtildi.

Morgan Stanley değerlendirmesinde "Küresel hisse senedi piyasaları açısından Nisan ayı getirileri genellikle ortalamadan %2 daha iyi olur. Mayıs-Eylül arasında ise getiriler genelde %1 civarında daha düşüktür" yorumu yapıldı.

Değerlendirmede öte yandan ABD'de verilerin iyi gelmesine devam etmesine karşın çekirdek enflasyonun %2'nin altında kalacağı son ayın Nisan olabileceğinin de altı çizildi.

Morgan Stanley, Mayıs ayında çekirdek enflasyonun %2'nin üzerine çıkabileceğine da vurgu yaptı. Rakamın orada kalacağını öngördü.

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